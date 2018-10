Un père et son enfant décèdent dans un grave incendie à Liège: "Un expert est sur place pour déterminer les causes"

Un important incendie s'est déclaré ce lundi soir à Liège, a-t-on appris auprès des pompiers liégeois. Contactée par nos soins, la police indique qu'un père et son enfant sont décédés. Un deuxième enfant a été gravement brûlé.

Il était presque 17h ce lundi quand le feu s'est déclaré dans une bâtisse située rue René Delbrouck, à Grivegnée (Liège). Rapidement contactés, les pompiers liégeois se sont rendus sur les lieux, où des personnes étaient piégées par les flammes.



D'après les informations que nous avons obtenues de la police liégeoise, le feu était très intense et a coûté la vie à deux des occupants de l'habitation: un père et un de ses enfants. Un autre enfant a été transféré dans un service pour grands brûlés. La mère et le troisième enfant n'étaient pas présents au moment où le feu s'est déclaré, mais ils ont été emmenés à l'hôpital, sous le choc.



Vers 18h45, le feu n'était toujours pas maîtrisé.