Un incendie s'est déclaré au CHR de Liège: des patients ont été évacués

Un début d'incendie a eu lieu dimanche soir tard au sein du CHR de la Citadelle à Liège, un incident rapidement circonscrit mais qui a nécessité la brève évacuation des patients de quatre unités de l'hôpital durant la nuit, signale la porte-parole de l'établissement hospitalier, Nathalie Evrard.



Vous êtes nombreux à nous avoir prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "Depuis quelques minutes des voitures de police, pompier et SMUR à foison, que se passe-t-il à l'hôpital de la Citadelle?", nous a interrogé un témoin vers 23h.



Le feu a pris vers 23h00, dans un chariot de linge sale au 2e étage de l'hôpital. L'origine exacte des flammes est encore inconnue. Par mesure de précaution, et pour éviter que les patients n'entrent en contact avec la fumée, quatre salles d'hospitalisation ont été évacuées. Les patients ont été temporairement emmenés dans le hall d'accueil. Peu après minuit, ils pouvaient déjà regagner leurs chambres. Les pompiers ont rapidement maitrisé la situation, précise l'hôpital.