Un incendie s'est déclaré dans une école primaire à Welkenraedt

Un incendie s'est déclaré jeudi vers 07h00 dans une école primaire de Welkenraedt, en province de Liège, ont indiqué les pompiers.



Le feu a pris dans les bâtiments de l'institut Saint-Joseph, situés rue de l'Église. Les flammes ont été maîtrisées et les pompiers ont pu quitter les lieux. L'école précise que c'est probablement un problème au niveau de la chaudière qui est à l'origine du sinistre. Une partie de l'établissement était inaccessible ce jeudi.

"Pour les élèves de 4, 5 et 6e primaire, les cours sont dispensés normalement puisque les classes sont dans une autre aile du bâtiment que celle touchée par l'incendie. Les plus jeunes sont rentrés à la maison et une garderie est organisée pour ceux qui n'ont pas pu être pris en charge pour leurs parents", a détaillé un membre du pouvoir organisateur. Aucune décision n'a encore été prise quant à l'organisation des cours vendredi.