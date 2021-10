Un individu arrêté après s'être montré menaçant avec deux jeunes femmes et une policière

Un homme a été interpellé samedi soir après avoir adopté un comportement harcelant envers deux jeunes femmes et outrageant avec des agents de police, a signalé le parquet de Liège.



Dans le cadre du plan de lutte contre le harcèlement, une policière liégeoise a constaté qu'un homme harcelait deux femmes et se montrait agressif. Un comportement répété lors de l'intervention de la policière. Plusieurs collègues ont alors interpellé le suspect devenu outrageant et se montrant violent. Conduit au poste de police, il a été déféré dimanche matin au parquet de Liège. L'homme fera prochainement l'objet d'une citation accélérée devant le tribunal correctionnel.