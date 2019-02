Un individu se fait percuter par une voiture après une altercation à Liège: un homme interpellé, un autre dans le coma

Un homme, suspecté d'avoir renversé en voiture un autre individu dans la nuit de mercredi à jeudi à Liège, a été interpellé après s'être présenté à la police, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Liège. La victime a été plongée dans un coma artificiel.



Vers 4 heures du matin, des agents de police ont constaté la présence d'un homme couché sur un passage pour piétons, rue Grétry, devant la Médiacité. L'homme, conscient, était sous l'influence de l'alcool et tenait des propos incompréhensibles. Il a été conduit à l'hôpital Saint-Joseph. Son cas a empiré à son arrivée. Il perdait beaucoup de sang et il serait actuellement plongé dans un coma artificiel pour plusieurs jours.



La victime aurait été touchée par une voiture après une altercation. Un différend a éclaté entre quatre personnes. La victime aurait frappé le prévenu, en présence de deux amis, non identifiés. Le prévenu, né en 1991 et originaire de Liège, a indiqué aux agents avoir pris peur et avoir voulu prendre son véhicule pour partir. La victime se serait alors mise devant la voiture et aurait été percutée par le conducteur. La tête aurait également heurté le capot.



Le prévenu, avec une incapacité de travail de deux jours, s'est présenté à la police et a expliqué avoir été aussi touché. Il aurait été blessé par la victime, qui portait un couteau.