Fusillade à Liège: "Les éléments ne sont pas encore stables", d'après Charles Michel

Une fusillade à Liège fait quatre morts ce mardi matin: deux policiers attaqués à l'arme à feu par un individu armé, un passant et l'individu armé en question.

"Il y a effectivement un incident grave qui se déroule à Liège pour le moment. Nous suivons la situation avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, et avec le centre de crise. Je veux d'ores et déjà adresser au nom du gouvernement tout notre soutien pour les familles des victimes", a déclaré le Premier ministre Charles Michel au micro de RTL info.

Il ne peut pas en dire plus pour l'instant, car "les éléments dont on dispose ne sont pas encore stables". Charles Michel se rend au 16 pour suivre la situation.