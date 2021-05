Un jeu pour expliquer le harcèlement créé dans une école de Verviers: "Faire comprendre à l'enfant que si on n'en parle pas, ça ne s'arrange pas"

A l'école fondamentale de l'est, dans le quartier verviétois de Pré-Javais, un jeu pour comprendre le harcèlement scolaire a été créé. Le but était de les sensibiliser à faire la part des choses entre ce qui convient d'appeler une simple dispute et un véritable harcèlement.

"L'idée est de créer un outil avec un jeu pour clarifier ce qu'est le harcèlement et à partir de quand, j'en fais partie", explique Elise Cransveld, animatrice socio-culturelle à la Maison des Jeunes des Récollets. "C'était vraiment pour faire comprendre à l'enfant que si on n'en parle pas, si on n'agit pas, ça ne s'arrange pas", ajoute Audrey Depresseux, éducatrice à l'Ecole de l'Est.

Le jeu et la vidéo s'appuient sur des mises en situation très concrètes. Autrement dit, sur le vécu de ces jeunes. Avec pour objectif de savoir comment ils réagissent par rapport aux différents scénarios qui leur sont soumis.