Un jeune chien attaqué par 4 castors à Aywaille: que s'est-il passé?

Le Terre-Neuve de 2 ans et France, sa propriétaire, ont eu une grosse frayeur samedi soir lorsque des castors s'en sont pris à Douchka.

Douchka, un Terre-Neuve de 2 ans, et France, sa maîtresse, se baladaient le long de l'Amblève ce week-end à Aywaille, lorsque leur moment de détente a mal tourné. La chienne se rafraîchissait dans la rivière sous la surveillance de sa propriétaire lorsqu'un castor s'est approché.

"Elle est curieuse mais pas méchante. Douchka s’est avancée vers le castor et au début cela se passait bien", a ainsi raconté France à Sud Presse. Ni l'une ni l'autre ne se méfient, et elles ne s'aperçoivent pas directement que d'un côté à l'autre de la rivière, ce n'est pas un seul castor qui fait des allers et retours, mais bien quatre !

Lorsque France réalise qu'ils sont plus nombreux, il est déjà trop tard. "J’ai entendu un hurlement et j’ai vu une mare de sang autour de Douchka", confie encore la maîtresse du Terre-Neuve, sous le choc.

Elle rappelle son chien qui parvient à se dépêtrer des castors mais Douchka a été fortement mordue à la patte. Heureusement, la propriétaire a pu réagir et lui donner les premiers soins avant de la ramener dans un café proche où un vétérinaire est appelé.

Hors de danger, la chienne a tout de même plus de 20 points de suture à la patte, et une grosse frayeur à digérer. Cela aurait pu être plus grave si cela avait été un enfant ou un plus petit chien. France souhaite d'ailleurs que des panneaux de mise en garde soient installés afin que les promeneurs soient vigilants.