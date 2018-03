Un jeune conducteur rate son dépassement à Trois-Pont: 4 blessés dont un enfant

Un accident impliquant deux véhicules s'est produit ce mercredi peu avant midi sur la N68, la route qui relie Trois-Pont à Vielsam. Quatre personnes ont été blessées dont trois grièvement, a indiqué le parquet de Verviers.





Un dépassement tourne mal



Une manœuvre de dépassement d'un camion est à l'origine d'une collision frontale survenue. "Un véhicule, avec à bord un conducteur né en 1998 et un passager né en 1996, a tenté de dépasser un camion. Une automobiliste accompagnée de son enfant circulait sur l'autre bande. La collision frontale était inévitable", explique la substitut de garde au parquet de Verviers.



Trois personnes, à savoir le jeune conducteur, son passager et l'enfant, ont été grièvement blessés. "Le conducteur est dans un état stable, son passager a été opéré cet après-midi et ses jours ne sont plus considérés comme étant en danger. L'état de l'enfant âgé de 5 ans reste toujours très préoccupant", a ajouté la magistrate qui précise qu'un expert automobile a été dépêché sur les lieux de l'accident.



La N68, qui relie Trois-Ponts à Vielsalm, a été interdite à la circulation durant plus d'une heure pour permettre l'intervention des services de secours dont notamment l'hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne.