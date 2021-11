Ils tabassent en groupe le jeune Mathis à Liège par deux fois avant de le laisser pour mort sur la route... où un conducteur sans permis l'écrase

Mathis Pondant, un Bastognard âgé de 18 ans, avait été doublement tabassé à Liège en septembre 2016 puis heurté par une voiture qui a pris la fuite. Le jugement de ses agresseurs a été postposé pour la troisième fois et devra être prononcé le 1er décembre prochain.

Dans la nuit du 7 au 8 septembre 2016 à Liège, vers 4 heures, Mathis Pondant (18 ans) avait été agressé à deux reprises alors qu'il se trouvait au centre de Liège. Le jeune homme avait d'abord été agressé par un groupe de quatre individus, puis, une heure plus tard, par le même groupe étendu à six personnes.

Gravement blessé, le jeune homme avait été laissé inconscient sur la route. Une première voiture l'avait évité mais une seconde l'avait écrasé. Quatre autres jeunes se trouvaient à bord de cette voiture qui avait pris la fuite. Le conducteur roulait sans permis et sous influence de l'alcool.

Le parquet avait requis des peines de 4 ans de prison contre quatre des agresseurs. Un cinquième encourt une peine de 3 ans tandis que le sixième est décédé depuis les faits. Le parquet avait aussi réclamé la condamnation à des peines de 9 mois et un an de prison, pour non-assistance à personne en danger, contre le chauffeur de la voiture et deux de ses passagers. Le chauffeur risque une seconde condamnation de 21 mois de prison pour les faits de roulage.