Un jeune homme retrouvé dans un état critique dans le Carré à Liège: a-t-il été frappé?

Un jeune homme a été retrouvé samedi matin dans un état critique dans le Carré à Liège, a-t-on appris jeudi matin auprès du parquet liégeois. Pour l'heure, il est impossible de déterminer les raisons de son état de santé.

Il était près de 6h15 samedi quand la police a été contactée pour se rendre dans le Carré à Liège. A leur arrivée, 15 minutes après l'appel téléphonique, les agents ont découvert un jeune homme de 23 ans couché sur la voie publique rue Tête de Boeuf. La victime, qui ne présentait aucune trace de coups visibles, a été prise en charge par les services de secours et transportée à l'hôpital le plus proche. A l'heure actuelle, elle est toujours dans un état critique et souffre d'un saignement intracrânien. "Après analyse des images des caméras de surveillance qui sont installées rue du Pot d'Or, une scène de coups a pu être identifiée le jour où le jeune homme a été retrouvé. Toutefois, les images ne permettent pas de prouver qu'il était présent au moment des faits", a commenté jeudi matin le parquet de Liège. "A ce stade de l'enquête, on ne peut toujours pas déterminer les raisons de l'état du jeune homme. Des devoirs d'enquête doivent encore être réalisés."