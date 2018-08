Un jeune liégeois, récemment sorti de prison, agresse sa sœur

Un Liégeois, âgé d'une vingtaine d'années, a été présenté dimanche à un juge d'instruction avec demande de mandat d'arrêt pour coups et menaces sur sa propre sœur âgée de 25 ans. L'individu venait tout juste de sortir de prison. La police de Liège est intervenue samedi dans une habitation du centre-ville à la suite d'un différend familial entre frère et sœur. Il s'est avéré que le jeune homme, qui avait récemment recouvré la liberté, avait agressé physiquement et verbalement sa sœur, lui portant des coups et la menaçant. La victime ne souffre d'aucune interruption temporaire de travail. Quant à l'intéressé, déjà connu des services de police et de la justice entre autres pour des faits de violence, il a été privé de liberté et déféré devant le substitut de garde.