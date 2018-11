Un Lidar fou à Liège? Vous n'avez pas rêvé, le radar mobile installé rue de Visé "flashait tout le temps", voici pourquoi

Vous nous avez signalé que le Lidar (un radar semi-mobile) installé rue de Visé, à Liège, "flashait tout le temps". Renseignements pris auprès de la police de Liège, mardi et mercredi, l'appareil a connu une défaillance, et flashait tous les véhicules qui circulaient à une vitesse égale ou supérieure à 30 km/h: "On s'est rendu compte le mercredi qu'il connaissait une défaillance technique. Un technicien est venu recalibrer l'appareil", nous détaille Jadranka Lozina, porte-parole de la police de Liège.

Si vous êtes passé par là ces deux jours-là, soyez rassuré: compte tenu de cette défaillance technique, "personne ne sera verbalisé", assure la police.

Ce genre de défaillance est extrêmement rare, nous indique la porte-parole, qui nous précise que l'appareil retourne régulièrement en Suisse, où il a été fabriqué, pour un entretien complet. "Il est homologué pour deux ans. Six mois avant la fin de la date de l’homologation, l’appareil repart en Suisse pendant 6 semaines pour un entretien et un recalibrage".

Le Lidar installé rue de Visé est désormais tout à fait opérationnel. Il changera d'emplacement la semaine prochaine, comme chaque semaine. Le choix se fait notamment en fonction des réclamations: "On fait très attention à ce que les riverains disent", indique la porte-parole.