Un Liégeois menace d'égorger son ex-compagne pour récupérer son appartement

Un homme âgé de 55 ans a été interpellé vendredi soir à la suite de menaces de mort proférées à l'encontre de son ex-compagne, a indiqué samedi le parquet de Liège. Le Liégeois était déjà connu de la justice et ne pouvait approcher son ancienne conjointe, qui vit toujours dans l'appartement du quinquagénaire.





Il avait été arrêté pour des faits de viol et de violences conjugales sur sa compagne



Un quinquagénaire a été interpellé en avril 2017 pour des faits de viol et de violences conjugales sur sa compagne. Le Liégeois avait été libéré sous conditions. Depuis, le couple s'est séparé et l'ancienne compagne vit dans l'appartement du quinquagénaire où elle avait élu domicile. L'homme de son côté, ne pouvant plus approcher son ex-petite amie, vit chez sa mère, à 100 mètres de là. Une procédure est en cours pour qu'il récupère son appartement.



Vendredi soir, le Liégeois s'est rendu dans son logement et a menacé son ex-compagne de l'égorger si elle ne quittait pas les lieux. Des menaces verbales qui ont été entendues par la voisine, chez qui la dame s'est réfugiée. Lors de son audition, l'homme a démenti les faits et a signalé vouloir simplement rentrer chez lui. Le dossier a été mis à l'instruction.