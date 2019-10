Un Liégeois suspecté de coups et de la défenestration de son enfant de 5 ans

Un couple d'habitants de Grâce-Hollogne a comparu vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre de faits de maltraitance envers un enfant âgé de 5 ans. Le père de cet enfant et suspecté de lui avoir porté des coups et l'aurait lancé à travers une fenêtre depuis le premier étage. La mère est suspectée de s'être abstenue de venir en aide à son fils.

Les deux prévenus, un homme âgé de 22 ans et une dame âgée de 27 ans, étaient en couple depuis trois ans au moment des faits. Le prévenu était devenu le père légal de l'enfant né d'une première liaison et âgé de 5 ans au moment des faits. Selon le dossier répressif, c'est à la naissance de leur enfant commun que le père a montré une attitude de rejet à l'égard du fils qu'il avait reconnu. Des faits de coups avaient été dénoncés lorsque l'enfant s'était présenté en état de commotion cérébrale dans son école. L'hôpital dans lequel il avait été envoyé avait été alerté par l'attitude non protectrice des parents à l'égard de leur enfant.

L'enfant avait expliqué que son père lui avait frappé la tête sur une table. Il avait aussi révélé que son père l'avait lancé à travers une fenêtre depuis le premier étage de leur habitation. Cet enfant avait été récupéré par des voisins alors qu'il était blessé à la jambe.Devant le tribunal, les prévenus ont contesté les faits les plus violents. Le père a affirmé qu'il n'avait porté que des fessées sur l'enfant. Le parquet a requis contre les parents des peines de 12 mois et 6 mois de prison. Sans avocat pour se défendre, les prévenus ont sollicité des peines de probation autonomes.

Le jugement sera prononcé le 15 novembre.