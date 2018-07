La présence d'un loup dans les Fagnes est confirmée

Le ministre wallon de la Nature René Collin a confirmé vendredi par communiqué la présence d'un loup dans les Fagnes. Le "Réseau Loup", coordonné par le Service public de Wallonie et mis en place en mai 2017, a en effet pris connaissance d'un cliché réalisé, fin juin 2018 dans les Fagnes, par un "piège photographique".



Un spécialiste de l'Office national français de la Chasse et de la Faune sauvage a certifié qu'il s'agissait bien "d'un individu de l'espèce loup sur base des éléments suivants: le masque facial, la ligne dorso-ventrale en contraste, la queue assez courte et la démarche 'foulée'", précise le communiqué.