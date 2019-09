Un médecin de l'hôpital de Huy inculpé de quatre assassinats: le personnel a dénoncé ses agissements suspects

Un médecin a été inculpé pour un quadruple assassinat dans le cadre de quatre décès suspects survenus entre 2017 et 2018 au CHR de Huy, rapportent samedi les éditions de Sudpresse. Le parquet de Liège, contacté par l'agence Belga, n'a pas souhaité confirmer l'information.



Selon Sudpresse, la justice liégoise soupçonne le médecin d'être sorti du cadre légal de l'euthanasie. L'enquête a été confiée à la police judiciaire fédérale de Liège. Dans un communiqué diffusé samedi après-midi, le CHR de Huy précise de son côté que le médecin concerné ne fait plus partie de l'institution "depuis plus d'un an" déjà. "Les faits évoqués datent du début de septembre 2018 et concernent quatre patients hospitalisés dans l'unité de gériatrie. La direction a été alertée par le non-respect des procédures internes de sécurité relative à la fin de vie. La direction a immédiatement diligenté une enquête interne rapide. Au vu des résultats de cette enquête interne, le conseil d'administration a mis fin immédiatement au contrat du médecin", indique l'hôpital hutois. "La gravité des faits est telle que le conseil d'administration a transmis le dossier au Parquet", ajoute celui-ci.