Un mois après le début du mouvement, une quinzaine de gilets jaunes maintiennent la pression à Wandre: "Ce n'est pas évident de mobiliser"

Le gilets jaunes se trouvaient au dépôt de carburant de Wandre tôt ce matin. Leur mouvement dure depuis un mois maintenant. Sont-ils toujours aussi nombreux? Et jusque quand vont-ils poursuivre leurs actions?

Ils étaient une quinzaine de gilets jaunes à se trouver devant le dépôt de carburant de Wandre ce lundi matin. Aucune action de blocage mais une distribution de tracts a été organisée. "Nous sommes tous concernés et nous attendons beaucoup de monde", affirme Chantal, une gilet jaune qui n'a pas hésité à se mobiliser tôt ce matin. Hier, au même endroit, à 22 heures, ils étaient plusieurs dizaines à bloquer les accès. A 5 heures du matin, la police a dégagé les quelques courageux qui ont passé la nuit. Près d'un mois après le début du mouvement, plusieurs questions se posent.





Combien sont-ils?



"Le problème, c'est que l'on ne sait pas vraiment évaluer le nombre de personnes car c'est étalé sur trois régions", assure Maxime Deckers, mobilisé depuis le début de la protestation.

Dans le Hainaut ce matin, plusieurs gilets jaunes ont bloqué des routes à la frontière française notamment à Havay sur la N6 et sur l'autoroute E429 à Tournai. Tous ces barrages ont été levés.





Le mouvement est-il en train de s'essouffler?



"Non, pas du tout", répond Stéphanie Servais. "On ne peut pas avoir fait ça pendant un mois pour rien. Que du contraire, deux fois plus déterminés", affirme la jeune femme. Un sentiment partagé par Maxime Deckers: "Le groupe commence à avoir une structure, des gens qui sont derrière. On commence vraiment réfléchir, des votes se font entre nous. C'est plus structuré et c'est ça qui va amener du monde". "Ce n'est pas évident de mobiliser les gens. On a l'impression que certaines personnes ne se sentent pas concernés", souligne Chantal.