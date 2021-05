Un motard gravement blessé à Herstal ce vendredi soir

Vendredi soir, un motard né en 1967 a été victime d'un grave accident de la route sur l'autoroute A3 en direction d'Aix-la-Chapelle à hauteur de Herstal, indique le parquet de Liège. Le conducteur n'a pas pu éviter une voiture qui le précédait et qui a freiné en urgence.



Il était aux environs de 18 heures lorsque le conducteur de la moto est entré en collision avec la voiture qui le précédait tandis qu'il circulait sur l'autoroute A3 en direction d'Aix-la-Chapelle. Le véhicule a freiné en urgence et le motard qui le suivait l'a percuté. L'accident a été violent. Le pronostic vital du motard est engagé. Un expert a été désigné et devra déterminer les causes et les circonstances exactes des faits.