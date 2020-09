Un nid de 2000 frelons asiatiques découvert dans un jardin de Seraing: pourquoi cette espèce est-elle dangereuse pour nos régions?

Dimanche, un nid de frelons asiatiques a été découvert pour la première fois en Belgique. Il se trouvait dans un jardin de Seraing. L'espèce, présente en Belgique depuis quelques années, est invasive. Elle est dangereuse pour les écosystèmes de nos régions.



Le nid de 2000 frelons asiatiques, suspendu à 10 mètres de haut, a la taille d'un énorme ballon de basket. Une société spécialisée a été appelée sur place pour le traiter. Un avis a été directement envoyé à la population de Seraing.



"Ce nid, c'est normalement un nid secondaire, car il est placé très haut et la société nous a informés qu'il y avait des possibilités d'avoir un nid primaire dans le quartier et donc qu'il fallait alerter la population pour que les gens soient vigilants et en cas de découverte d'un nouveau nid, il faut prévenir soit la ville, soit la Région Wallonne pour une intervention", a expliqué Laura Crapanzano, échevine de l'environnement à la ville de Seraing.



Reconnaissable à ses pattes bicolores, le frelon asiatique est classé parmi les espèces nuisibles. Arrivé de France en 2004, il étend son territoire vers le nord.



Depuis plusieurs mois, les pompiers de Liège se tiennent prêts pour ce nouveau type d'interventions.



"Notre procédure d'intervention pour le frelon asiatique est fortement semblable aux autres insectes donc effectivement nous sommes prêts, nous avons le matériel, nous sommes équipés. Nous sommes formés pour pouvoir reconnaître ce type de frelons donc nous avons ces possibilités d'intervenir", a précisé Olivier Giust, capitaine des pompiers de Liège.



Les frelons asiatiques s'attaquent aux abeilles à l'entrée des ruches et menacent notre écosystème. Cependant, ces insectes ne présentent aucun danger pour l'homme en cas de piqûre.



"La piqûre est fort douloureuse, mais elle n'est pas plus dangereuse qu'une guêpe ou une abeille sauf pour des personnes qui seraient allergiques, plus sensibles. Donc, là, effectivement, il faut se protéger", a conseillé le capitaine des pompiers de Liège.





En cas de suspicion, il faut appeler les pompiers qui effectuent à chaque intervention un recensement auprès de la région wallonne.