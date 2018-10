Un ouvrier de chantier percuté par un rouleau compresseur sur la E42

L'autoroute E42 a été temporairement fermée en direction de Verviers à hauteur de Crombach à la suite d'un accident de travail survenu sur un chantier, indique mardi la police fédérale.

Un accident de travail est survenu sur la E42 en direction de Verviers. "Un ouvrier qui travaillait sur un chantier du SPW a été percuté par un rouleau compresseur", indique la police de la route, qui précise que les jours de la victime ne sont pas en danger.



Un important chantier est en cours sur entre Bellevaux et Saint-Vith. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite ont été fermées à la circulation dans les deux sens. "On procédait aujourd'hui a des travaux d'asphaltage et c'est dans ce cadre qu'un ouvrier a été percuté puis écrasé par un rouleau compresseur", explique la police. Les circonstances exactes de l'accident devront être déterminées par l'enquête. L'auditeur du travail a été informé. Pour permettre l'atterrissage de l'hélicoptère médicalisé, la circulation a été temporairement interrompue durant une trentaine de minutes.