Un père de famille annule le réveillon de Noël et porte des coups sur sa fille à Herve

Un homme, né en 1971, a été interpellé pour avoir porté plusieurs coups sur sa fille mardi à Herve, a indiqué mercredi le parquet de Liège.



La victime avait rendu visite à son père après que ce dernier eut annulé la soirée du réveillon de Noël prévue chez son compagnon. Le quarantenaire n'aurait pas apprécié les reproches faits à la suite de cette décision et aurait porté plusieurs coups sur sa fille, née en 1990. Les personnes impliquées appartiennent à la communauté gitane et aucune déclaration n'avait pu être récoltée sur place par la police. La victime a néanmoins fourni un certificat médical attestant d'une commotion cérébrale et de plusieurs hématomes. En incapacité de travail pour une durée de 15 jours, elle a également décrit aux agents de police les coups reçus et les menaces à son encontre, a précisé le parquet. Le suspect a nié les faits et fera l'objet d'une citation accélérée devant le tribunal correctionnel de Verviers le 20 janvier.