Un petit avion s'écrase le long de l'E40 près de Lincent

Un avion s'est écrasé le long de l'E40 ce mercredi après-midi entre Lincent et Berloz, à la frontière entre les deux régions, du côté néerlandophone (Walshoutem précisément). L’information nous a été confirmée par la police fédérale.

Il s'agit d'un ULM. A son bord, un instructeur et son élève. Pour une raison indéterminée, l'un des deux (on ne sait pas qui pilotait) a perdu le contrôle de l'ULM et est venu percuter un poteau d'éclairage. L'appareil s'est écrasé entre l'autoroute et les voies de chemin de fer.

Tous deux sont blessés et ont été conduits à l'hôpital.

Une personne qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous nous raconte qu'il a vu les ailes se cabrer, puis l'avion piquer du nez. "A deux reprises, il a décroché à basse altitude", nous explique-t-il.

@RTL INFO - Fanny Dehaye





©Facebook - Police Contrôle Belgium (Nicolas Straus)