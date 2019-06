Un piéton décède fauché par un camion sur la E42 à hauteur d'Ensival

Un piéton a perdu la vie mercredi matin dans un accident survenu sur l'autoroute E42, à hauteur d'Ensival en direction de Battice, ont indiqué les secours. L'accident impliquait un piéton et un camion, selon services de secours. La victime est décédée sur place.



La police fédérale fait également état sur son site internet d'un accident impliquant un véhicule et une personne hors chaussée. Les circonstances précises de la collision doivent encore être éclaircies. Les bandes de droite et d'arrêt d'urgence sont obstruées, ce qui provoque des embarras de circulation.