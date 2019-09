Un contrôle de police tourne mal à Liège: le pronostic vital d'un policier engagé, le suspect abattu

Selon des informations de la police, le suspect a fait usage de son arme à feu, blessant grièvement le policier. Son collègue a alors riposté et tiré en direction du suspect, le blessant grièvement. Le suspect est décédé, a-t-on appris vers 10 heures. Le policier ne se trouve pas en état de mort cérébrale mais en urgence absolue.

Aux alentours de 8h20 ce lundi, lors d'une intervention policière, un policier a été grièvement blessé. Les faits se sont déroulés au numéro 208 de la rue de Visé à Jupille-sur-Meuse, une section de la ville de Liège. De nombreux riverains présents sur place nous ont alerté sur la situation. Selon Anne-Sophie, "de nombreux policiers sont présents sur place. Un policier est par terre, plein de sang".

Que s'est-il passé?

Sur le coup de 8h20, une voisine appelle la police car elle constate la présence d’un véhicule qui est mal garé donc considéré comme suspect, nous indique Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège.

Lorsque la police arrive, elle constate l’auteur endormi sur son volant. Elle décide de procéder à son contrôle et alors qu’un policier procède à son contrôle, le suspect sort une arme et le touche quasiment à bout portant. C’est à ce moment-là que le collègue qui est un peu en retrait fait usage de son arme et touche mortellement le suspect. A ce stade-ci, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de légitime défense.

Pronostic vital engagé



Le suspect, désormais décédé, était connu des services de police. "Ce qui est assez interpellant, c'est que l'intéressé est connu de la police et du parquet, pour une condamnation qui remonte à 2010 pour des faits de stupéfiants, et pour d'autres dossiers mineurs en 2014, mais pas pour des faits de grand banditisme."

Lorsque les services de secours sont arrivés sur place, l'état du policier blessé était jugé critique. Selon nos informations, il aurait été touché par balle à la tête. Le parquet confirme que le policier a été touché quasiment à bout portant. La victime est âgée de 30 ans et est père de famille. Le policier ne se trouve pas en état de mort cérébrale. Il se trouve dans un état très critique, "son pronostic vital est engagé", nous indique le parquet de Liège.

Le collègue de l'agent blessé est en état de choc. "Il n’a pu être encore entendu à l’heure actuelle. C’est pour ça que cette communication se fait sur base des premiers éléments de l’enquête que nous avons pu obtenir", indique le parquet de Liège.

Concernant l'enquête, celle-ci ne fait que commencer, selon le parquet : "Un expert en balistique et un médecin légiste ont été saisis. La police fédérale est en charge de l'enquête."

"L'émotion est forte à Liège"

De son côté, le cabinet du bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a partagé un communiqué : "L’émotion est forte à Liège. En contact permanent avec le Chef de Corps et le Collège de Direction, Willy Demeyer apporte tout son soutien aux agent.e.s de la Zone de Police de Liège pour qui cet incident ravive de douloureuses blessures. En cette journée des Fastes qui marque le dévouement des agents en service, la Ville de Liège et son Bourgmestre rendent hommage au courage et dévouement de celles et ceux qui au quotidien protègent et servent les Liégeoises et les Liégeois." Interrogé par note journaliste Vincent Jamoulle, Christine Defraigne, première échevine de Liège, tient à "réaffirmer la solidarité du collège communal vis-à-vis de sa police" et adresse "un message de courage, de ferveur, d’empathie à la famille de ce policier à ses enfants".

L'échevine précise également que, compte tenu des événements, les Fastes de la police sont annulées.

Plusieurs policiers à la retraite s'y sont cependant présentés. Au micro de Vincent Jamoulle et David Muller, ils ont témoigné de leur douleur et leur incompréhension par rapport au métier de policier qui est devenu de plus en plus risqué avec les années.

