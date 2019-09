Un contrôle de police tourne mal à Liège: un policier en état de mort cérébrale, le suspect abattu

Selon des informations de la police, le suspect a fait usage de son arme à feu, blessant grièvement le policier. Son collègue a alors riposté et tiré en direction du suspect, le blessant grièvement. Le suspect est décédé, a-t-on appris vers 10 heures. Le policier, lui, est en état de mort cérébrale, selon nos informations.

Aux alentours de 8h20 ce lundi, lors d'une intervention policière, un policier a été grièvement blessé. Les faits se sont déroulés au numéro 208 de la rue de Visé à Jupille-sur-Meuse, une section de la ville de Liège. De nombreux riverains présents sur place nous ont alerté sur la situation. Selon Anne-Sophie, "de nombreux policiers sont présents sur place. Un policier est par terre, plein de sang".

Selon nos informations, une femme aurait appelé la police à propos d'un individu suspect dans une voiture mal garée. Le suspect aurait été en état d'ivresse. La police est descendue sur place pour procéder à un contrôle de routine. C'est lors de ce contrôle que le suspect a tiré sur l'un des policiers.

Lorsque les services de secours sont arrivés sur place, l'état du policier était jugé critique. Selon nos informations, il aurait été touché par balle à la tête et se trouverait en état de mort cérébrale à l'hôpital. Le policier est âgé de 30 ans et est père de famille.





"L'émotion est forte à Liège"

De son côté, le cabinet du bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a partagé un communiqué : "L’émotion est forte à Liège. En contact permanent avec le Chef de Corps et le Collège de Direction, Willy Demeyer apporte tout son soutien aux agent.e.s de la Zone de Police de Liège pour qui cet incident ravive de douloureuses blessures. En cette journée des Fastes qui marque le dévouement des agents en service, la Ville de Liège et son Bourgmestre rendent hommage au courage et dévouement de celles et ceux qui au quotidien protègent et servent les Liégeoises et les Liégeois."

FACEBOOK : @JESSICA VANDERVECKEN





