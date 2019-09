Un policier liégeois entre la vie et la mort après une intervention: le coordinateur du trauma center donne de ses nouvelles

Un policier liégeois est toujours entre la vie et la mort ce lundi soir. L'agent de 33 ans a été gravement blessé ce matin, à Liège, au cours d'une banale intervention qui a mal tourné. Alors qu'il procédait à la fouille d'un individu, celui-ci a dégainé une arme et a tiré sur le policier. Le collègue de l'agent, qui se trouvait juste à côté, a ensuite ouvert le feu pour abattre le tireur.



Nos reporters Dominique Demoulin et Julien Raway se trouvaient à l'hôpital de la Citadelle ce lundi soir pour prendre des nouvelles du policier blessé.



Notre journaliste est intervenue en direct dans le RTL INFO 19H pour préciser qui était la victime: "C'est un jeune policier de 33 ans qui est père de trois enfants, des jumeaux de deux ans et un fils de cinq ans. Il travaille depuis 10 ans au service intervention de la police de Liège. Ce matin il a pris son service avec son coéquipier comme d'habitude. Un lundi banal qui s'est transformé en drame sur le coup de 8h20".



Très gravement blessé, le policier a été immédiatement emmené à l'hôpital de la Citadelle, où il a été opéré. Il est ensuite passé aux soins intensifs.

On peut dire qu'il est en vie

Dominique Demoulin a pu interroger le coordinateur du trauma center de l'hôpital de la Citadelle, où le policier a été soigné. François Pitance donne des nouvelles de la victime. "On peut dire qu'il est en vie mais il est impossible de se prononcer sur son évolution dans les prochaines heures ou les prochains jours", a précisé l'anesthésiste.



Il a un moment été évoqué un état de mort cérébrale, mais cette information était erronée. "Il n'est pas en état de mort cérébrale et il ne l'a jamais été", a confirmé François Pitance.



Quand pourra-t-on savoir si le policier blessé est sorti d'affaires? "Je parle en général, mais pour un traumatisme crânien sévère, il est très rare de pouvoir se prononcer avant plusieurs jours sur l'évolution du patient", a répondu François Pitance.





Comment prendre en charge ce type de traumatisme grave?



Le coordinateur du trauma center a ensuite précisé la manière dont un cas aussi grave était pris en charge. "Dans le cas d'un traumatisme crânien sévère, il est très important de mettre le patient aux soins intensifs et de monitorer ses paramètres vitaux en permanence, notamment par exemple la pression dans le cerveau ou l'oxygénation cérébrale. Ces paramètres sont monitorés en continu, et dès qu'on voit une anomalie, on agit pour essayer de corriger les choses", a indiqué François Pitance.



La victime est entourée à l'hôpital de ses proches et de nombreux collègues qui sont venus lui témoigner leurs marques d'affection.