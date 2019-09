Un potentiel serial killer s'attaquait aux prostituées à Liège: "Il présentait un comportement de type prédateur à l'encontre des femmes"

C'est une sordide affaire qui sera présentée devant la cour d'Assises de Liège dès ce 7 octobre. Un homme, décrit comme potentiel "serial killer" de prostituées sera jugé pendant 5 jours. En mars 2017, ce père de famille bulgare s'est attaqué à une prostituée qui a réussi à prendre la fuite de sa camionnette blanche avant d'en tuer une autre la même nuit. Le corps de cette dame d'une cinquantaine d'années avait été retrouvé près de l'ancienne patinoire de Coronmeuse. Selon les rapports d'autopsie, elle a été battue à mort.

L'auteur présumé, marié et père de famille, était en Belgique depuis quelques années, rapporte SudPresse, qui précise que le profil du suspect présente selon les experts un "comportement de type prédateur à l'encontre des femmes et plus particulièrement des prostituées".

Le suspect a pu être identifié grâce à la plaque d'immatriculation du véhicule qu'il avait emprunté à un ami. La victime était maman d'une jeune femme et grand-mère d'un petit garçon qui se sont présentés comme parties civiles.