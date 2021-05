Un premier concert-test a lieu ce soir à Spa: les spectateurs devront se faire tester 3 fois au total

Le premier concert test de la fédération Wallonie-Bruxelles se tiendra ce soir à Spa. Le groupe Ykons se produira au Petit théâtre. La salle accueillera 220 spectateurs qui seront soumis à un protocole sanitaire strict.

Laurent, technicien, procédait hier aux toutes dernières vérifications de l’éclairage. Il nous explique : "On reprend un petit peu nos repères, qu’on a perdus depuis un peu plus d’un an, donc on remet les compteurs à zéro, et on ne saurait que s’en réjouir".





Trois tests au total pour les spectateurs

Ce soir, avant de découvrir l’intérieur du théâtre, les spectateurs devront d’abord se faire tester, deux fois. Charles Gardier, l’organisateur, explique : "Une première fois avec le test rapide, puis une seconde fois avec un test PCR. Il y a un troisième test qu’il y aura lieu d’effectuer la semaine suivante".

Une fois à l’intérieur, les spectateurs devront respecter le port du masque et s’installer dans la salle par bulles. "Etape après étape, on va valider des protocoles qui pour moi, vont garantir que l’on va de façon sécure et validée par les scientifiques, de permettre à la culture de rester rouverte".

Je serai le seul à ne pas porter de masque

Les artistes eux aussi prennent leurs précautions. Renaud Godart, le chanteur du groupe Ykons, est en quarantaine depuis plusieurs jours : "La seule personne qui ne peut absolument pas être positive, parce que je serai le seul à ne pas porter de masque, c’est moi. Donc je suis actuellement isolé, mais ça me permet de me concentrer, de me ressourcer, et de continuer à bosser".