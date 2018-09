Un professeur harcelé et licencié abusivement par une école à Angleur: "On a voulu me faire passer pour un pédophile"

Un établissement scolaire en région liégeoise a été condamné pour harcèlement et licenciement abusif envers un de ses professeurs.

François Di Giovanni, un professeur de 33 ans, a remporté son combat judiciaire contre une école catholique située à Angleur (Liège). L'établissement scolaire a été condamné par la Cour du Travail de Liège à payer 27.500€ pour harcèlement moral et licenciement abusif, révèlent nos confrères de SudPresse. L'école devra aussi s’acquitter des frais de justice.





"On ne me disait plus bonjour"

Pour François, la situation s'est envenimée en septembre 2013 quand il a envoyé une lettre au pouvoir organisateur (P.O.) de l'établissement. "On ne me disait plus bonjour. On ne me parlait plus", raconte-t-il.

"Des tensions existaient entre un groupe d'enseignantes et la directrice. Le pouvoir organisateur s'en est mêlé et j'ai écrit un courrier à la présidente du P.O. pour lui donner mon point de vie et signaler que j'étais disponible pour la rencontrer. Je voulais intervenir car 5 ou 6 enseignantes se liguaient contre la directrice et je détestais cela", explique-t-il.





Une lettre anonyme

La tension était telle qu'une lettre anonyme le faisant passer pour un pédophile est parvenue sur le bureau du PO.

"La directrice m'a conseillé de changer d'école avant que ma réputation soit totalement entâchée. Cette lettre a fait "pshiiit" car les élèves et leurs parents n'ont pas marché dans la combine. J'ai déposé une plainte pour harcèlement moral, une autre pour diffamation et une dernière pour le vol de mes effets personnels", poursuit François.

Au mois de janvier 2015, il a été licencié après une inspection surprise "qui s'était parfaitement déroulée", indique SudPresse. Avec son syndicat, il a décidé d'aller se défendre devant le tribunal du travail et il a remporté son combat.