Un projet à 1,5 millions d'euros: le complexe des Prés de Tilff abandonné depuis plusieurs années va rouvrir ses portes

Ça y est, le complexe touristique des Prés de Tilff va renaître après plusieurs années à l’abandon. La piscine vide et ses toboggans décolorés laisseront la place à des terrains de tennis et de padel.

Le projet de deux promoteurs, Bastien Simonon et Thomas Carlier, a réussi à séduire la commune d’Esneux. Il y aura une cafétéria, une salle de jeux pour les enfants, une salle de séminaire et, en sous-sol, une salle de sports, des bureaux médicaux et un magasin de sport. À l’extérieur, il y aura huit terrains de tennis, dont quatre couverts pour l’hiver et six terrains de padel, dont quatre avec une structure couverte et chauffée durant l’hiver.

L’investissement représente un million et demi d’euros. Le nouveau site devrait ouvrir d’ici un an.

L’ancien complexe des Prés de Tilff existait depuis les années septante. Lui trouver une nouvelle affectation aura pris presque dix ans.