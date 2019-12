Un projet en contradiction avec les ambitions climatiques: une marche organisée à Liège contre l'arrivée d'Alibaba

La journée mondiale pour le climat est propice aux actions diverses et variées. A Liège, entre 600 et 700 citoyens ont décidé de se rassembler et de marcher pour dénoncer l'arrivée prochaine d'Alibaba, le géant chinois, qui devrait être partiellement opérationnel en 2021 à l'aéroport de Liège.

Cette arrivée n'est pas critiquée pour son apport économique, l'entreprise devrait générer 900 emplois, mais pour son incroyable coût écologique. Pour certains, l'arrivée d'un tel mastodonte va à l'encontre des principes écologiques défendus ces derniers temps, notamment dans le monde commercial et économique.

Le cortège partira de la gare des Guillemins à 14h et devrait se diviser dans le quartier d'Outre-Meuse dans le courant de l'après-midi.