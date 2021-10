Un python de plusieurs mètres de long et de plus de 100 kg a été saisi à Grâce-Hollogne

Un python réticulé, un serpent pouvant atteindre neuf mètres de long et pesant plus de 100 kg, a été saisi mardi matin à Grâce-Hollogne (province de Liège), indiquent les pompiers liégeois. L'animal a été retrouvé dans une maison inhabitée.



Le serpent a été aperçu par un habitant dans une maison inhabitée de la rue de l'Égalité à Grâce-Hollogne. Les pompiers sont intervenus mardi en milieu de matinée avec une équipe de l'Animal Rescue Team.

Selon Sudpresse, le propriétaire de la maison n'est plus revenu dans son habitation depuis plusieurs jours, laissant l'animal sans nourriture dans son vivarium. Le serpent aurait été conduit dans un refuge du côté de Waremme, selon les pompiers. Le python réticulé est un serpent originaire d'Asie du Sud-Est qui fait partie des constricteurs, des serpents qui s'enroulent et coupent la circulation sanguine pour étouffer leur proie. C'est l'un des plus grands serpents du monde.