Un quadragénaire armé d'une épée abattu par la police à Huy: les résultats de l'autopsie révélés

Plusieurs auditions ont été réalisées après le décès d'un Hutois dimanche à Huy, abattu lors d'une intervention policière. Le corps de la victime a également été autopsié, a indiqué ce mercredi le procureur de division du parquet de Liège Damien Leboutte.

Un quadragénaire a perdu la vie dimanche dernier lors d'une intervention policière dans la rue Paul Carré à Huy. Selon les premiers éléments, l'individu a commis plusieurs dégradations sur des véhicules avant de se montrer menaçant envers les agents de police et en brandissant une épée. Plusieurs coups de feu mortels ont alors été tirés par l'un des deux policiers.

Rapidement, le parquet, un expert en balistique et un médecin légiste se sont rendus sur place et l'enquête a alors débuté, menée par la police judiciaire fédérale. Le policier témoin de la scène a d'ailleurs été entendu par la PJF et a confirmé ses précédentes déclarations. Son collègue, auteur du tir sur le quadragénaire, sera quant à lui auditionné dans les prochains jours. Plusieurs témoins ont également été entendus par les agents de la zone de police Meuse-Hesbaye concernant la rébellion armée, un volet du dossier.

Le procureur de division du parquet de Liège ajoute que l'autopsie du défunt a bien été réalisée. "La personne a été touchée par une balle au niveau du bras tandis qu'une seconde balle l'a touchée au niveau de l'abdomen, ce qui a provoqué son décès. D'après l'autopsie, cette personne se trouvait bien avec les bras levés au-dessus de la tête", conclut Damien Leboutte.