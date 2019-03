Un quinquagénaire décède à Liège: une dispute entre père et fils a mal tourné

Un quinquagénaire est décédé durant la nuit de samedi à dimanche à la suite d'une dispute familiale en région liégeoise, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. Son fils lui a porté un coup mortel, à l'aide d'un pic.

Le suspect âgé de 32 ans, séparé de sa compagne depuis peu, suspectait cette dernière de sortir avec son père de 53 ans. Samedi soir, l'ex-compagne et le père du suspect se sont rendus à un concert. Dans la mesure où celui-ci ne leur a pas plu, ils sont rentrés plus tôt chez l'un d'eux.



Ayant des soupçons, le suspect s'est rendu à ladite adresse où se trouvaient son père et son ex-compagne. Père et fils se sont alors disputés et en sont venus aux mains. Au cours de la dispute, le père a donné plusieurs coups de couteau à son fils. Ce dernier a quant à lui saisi un pic avant de frapper son père. L'homme est décédé de ses blessures.



Le trentenaire, blessé, a été transporté à l'hôpital et n'a donc pas encore été entendu à l'heure actuelle.