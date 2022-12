Un saut dans le temps: ce fleuron historique de la pharmacie liégeoise va être sauvegardé

A Liège, une pharmacie vient d'être inscrite sur la liste de sauvegarde du patrimoine. Depuis plus d'un siècle, la décoration et le mobilier d'inspiration art nouveau attirent les clients et les touristes. Un lieu que les autorités locales veulent préserver.

Une croix lumineuse, une façade moderne sans cachet particulier. Mais lorsque la porte automatique s'ouvre, on fait un saut en arrière dans le temps, en 1912. La grande pharmacie a gardé tout ses ornements d'époque, sans jamais cesser de servir ses clients.

"Déjà en 1960, j'accompagnais maman qui faisait ses courses au centre de la ville. C'est toujours le même décor, et à l'époque, c'était déjà un décor très ancien, très apprécié", raconte un client.

Le mobilier en bois sculpté, les fresques murales, les luminaires floraux en pâte de verre, les publicités imprimées sur des miroirs, la coupole faite de vitraux texturés... Tout ici respire l'art nouveau. Ceux qui poussent la porte ne viennent pas toujours pour des médicaments.

"A Liège, il y a beaucoup de touristes. Il y a des gens d'Allemagne qui rentrent ici", indique Rachel Duboutay, une pharmacienne.

La grande pharmacie vient de changer de propriétaire, donc la ville de Liège, inquiète pour son patrimoine, a entamé une procédure de classement.

"Il ne faut pas du tout y toucher. Il y a de belles choses, des fresques,... Il ne faut absolument pas y toucher. Elle est unique. Les autres sont toutes les mêmes", souligne une cliente.

Bonne nouvelle, le nouveau propriétaire ne veut surtout rien modifier dans la pharmacie. Pas question, par exemple, d'installer un robot pour la gestion des médicaments. Les très nombreux tiroirs où ils sont rangés, depuis plus d'un siècle, resteront en place.