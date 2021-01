Des habitants de l'Est de la Belgique ont été secoués par un tremblement de terre ce samedi matin. Plusieurs témoins ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous après avoir ressenti des secousses. "J’ai ressenti une petite secousse ce matin vers 7h30 à Lontzen près d’Eupen", nous a écrit Alexandre.

"Il était à peu près 7h35. Je venais de me réveiller quelque minutes auparavant", a précisé Valérie au micro de notre journaliste Fanny Dehaye. "On a senti les fenêtres trembler, on les a entendues trembler, le lit... Alors on commence à réfléchir naturellement. C'est une route avec peu de trafic, donc ce n'est pas possible que ce soient des camions. Très vite, on réalise que c'est un tremblement de terre. C'est une drôle de sensation, dans le lit, on le sent vibrer. C'était très léger, mais on l'a bien remarqué".

Ce n'est pas la première fois que Valérie vit ce genre de phénomène. "J'en ai déjà vécu un quand j'étais jeune fille chez mes parents. Je devais avoir 10-11 ans. Et c'était aussi dans la nuit. Mais la vibration était beaucoup plus intense", a-t-elle conclu.

2,8 sur l'échelle de Richter

La secousse a aussi été ressentie un peu plus loin. "A Limbourg aussi le lit a tremblé ce matin. Sensation étrange", nous a encore dit Muriel via le bouton orange Alertez-nous.

Le séisme fait actuellement l'objet d'une enquête macrosismique au sein de l'Observatoire Royal de Belgique (ORM). Selon l'institution scientifique, le tremblement de terre de magnitude 2,6 est survenu ce samedi matin à Roetgen, en Allemagne. Le Service géologique de Rhénanie-du-Nord-Westphalie évalue le tremblement de terre à 2,8 sur l'échelle de Richter.

Il ne faut pas s'attendre à des dommages aux bâtiments lors de séismes de cette ampleur, a déclaré le chef du service des tremblements de terre de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Klaus Lehmann. Un tel tremblement de terre se produit environ une fois par an dans cette région.