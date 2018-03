Un septuagénaire harcèle pendant un an l'employée d'une station-service d'Hognoul, puis agresse le gérant et lui roule sur le pied

Un septuagénaire connu de la justice pour des faits de harcèlement a été interpellé vendredi pour coups et blessures sur un patron d'une station-service située à Hognoul, a indiqué samedi matin le parquet de Liège.

D'octobre 2016 à juillet 2017, un homme âgé de 72 ans originaire d'Awans a lourdement harcelé une employée d'une station-service de Hognoul. Sa victime a été sa femme de ménage pendant six ans. Dénoncé pour les faits de harcèlement, le septuagénaire a expliqué que cette dame était en réalité sa maîtresse. Il a été interpellé et déféré devant un juge d'instruction qui n'a pas fait la demande d'un mandat d'arrêt à son encontre.

Vendredi soir, l'Awansois s'est à nouveau rendu à la station-service de Hognoul où il s'en est pris au patron de l'établissement. Il l'a d'abord insulté avant de sortir une seringue, qui contenait du liquide bleu, et d'en déverser son contenu sur le visage et la main de sa victime. Il a ensuite pris la fuite à bord de son véhicule et aurait roulé sur le pied gauche du responsable de la pompe à essence.

Ce dernier a alors pris contact avec la police qui s'est rendue au domicile du suspect, qui a refusé une fouille domiciliaire. Il a été interpellé et s'est montré grossier envers les agents. Il a également refusé d'être auditionné. Le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction.