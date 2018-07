Un sexagénaire verviétois condamné pour le viol de plusieurs adolescents: l'expert relève une libido mal structurée

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné mardi un sexagénaire verviétois à une peine de cinq ans de prison avec sursis probatoire pour moitié pour viols et attentats à la pudeur sur mineurs âgés de 13 à 15 ans. Il a été acquitté pour l'incitation à la débauche.



Les faits avaient été dénoncés par le Service de protection judiciaire (SPJ) à la suite de révélations d'une victime, qui avait expliqué avoir été invitée chez le prévenu par un ami.

Le mineur a déclaré s'être retrouvé nu avec son ami et que le prévenu les avait masturbés avant de pratiquer une fellation.





Une personnalité éphébophile



Il a également déclaré qu'il avait vu le prévenu et son ami entretenir une relation sexuelle dans les douches. Le sexagénaire avait admis les faits mais expliqué ne pas avoir pu résister aux avances de ces jeunes défavorisés qu'il avait pris sous son aile afin de les socialiser, en les ouvrant à diverses activités artistiques et sportives.

L'expert avait cependant relevé une personnalité éphébophile, sans empathie, narcissique et dont la libido était mal structurée. Le parquet avait requis six ans.





Prise en charge par une équipe spécialisée



Le sexagénaire avait par ailleurs démissionné de l'enseignement au début des années 2000 après avoir été surpris avec un enfant, culotte sur les genoux, derrière un paravent.

Outre la peine prononcée, le tribunal a imposé une prise en charge par une équipe spécialisée dans les déviances sexuelles.