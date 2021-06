Un tracé de plus de 500 km à cheval inauguré à Waimes: "On a tracé le parcours en fonction des hébergements capables d'accueillir des cavaliers"

L'itinéraire "L'Ardenne à cheval, au galop de parc en parc" traverse 31 communes et 6 parcs naturels.

Il a été inauguré il y a tout juste 3 jours... Un parcours équestre transfrontalier de plus de 500km. Au départ de Raeren, il s'étend du Parc Naturel des Hautes Fagnes Eifel, en province de Liège à la Vallée de l'Attert, en province de Luxembourg.

Esmeralda Wirtz, chargée de projet AGRETA pour le Parc naturel Hautes-Fagnes Eifel: "On a tracé le parcours en fonction des capacités d'hébergement pour les cavaliers. Et ça il y en a tous les 35 kilomètres environ et au-delà de ça on a aussi aménagé des aires de repos..." ceux-ci comprennent des abris de pique-nique, des points d'eau et des barres d'attaches... 22 aires ont été installées. Au total, l'itinéraire "L'Ardenne à cheval traverse 6 parcs naturels et 31 communes. Un tracé qui devrait plaire aux 75.000 cavaliers que compte le pays.