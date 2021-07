Un train percute une voiture accidentée à Cheratte (vidéo)

Un train en provenance de Visé pour la gare de Liège-Guillemins a percuté une voiture immobilisée par un accident et qui se trouvait en partie sur la voie ferrée à Cheratte en province de Liège. La collision s'est déroulée vers 14h, a confirmé Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. On ne déplore heureusement aucun blessé. Sur les images qui nous sont parvenues via le bouton orange Alertez-nous, on voit des individus faire de grands gestes vers le train afin qu'il s'arrête mais il était trop tard. Cet accident illustre de manière spectaculaire l'impossibilité pour un train de freiner rapidement, vu son poids et sa vitesse. "Il met 400 à 800m pour s'arrêter", nous a rappelé Infrabel.