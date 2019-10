Un véhicule percute violemment un poteau sur l'autoroute près de Liège: le conducteur n'a pas survécu

Un accident mortel est survenu ce dimanche soir sur l'autoroute A604, qui fait la liaison entre l'E42 et la N90, depuis Grâce-Hollogne en direction de Seraing.



D'après la police fédérale, contactée par nos soins, un seul véhicule est en cause. Le conducteur de la voiture était seul à bord. Son véhicule a heurté un poteau au niveau de la berme centrale. Le conducteur n'a pas survécu au choc. Quant aux causes de l'accident, elles ne sont pas encore claires pour le moment.



La police a été appelée vers 18h45. L'hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne est également venu en renfort. Peu avant 20h, seule la bande d'arrêt d'urgence était accessible. Les services de secours évacuent le véhicule accidenté et les débris de la chaussée.



La circulation sur l'autoroute se trouve fortement ralentie et à 20h00, seule la bande d'arrêt d'urgence était ouverte au trafic. Les secours doivent évacuer le véhicule et les débris présents sur l'autoroute. Des embarras de circulation sont à craindre durant une partie de la nuit. Tout devrait être rétabli lundi matin.