Un Verviétois disparaît juste après avoir été cambriolé par ses propres voisins

Deux personnes ont été interpellées vendredi pour avoir commis un vol avec violence chez leur voisin. Celui-ci avait disparu peu de temps après les faits, a indiqué samedi matin le parquet de Liège.

Le 26 mars dernier, un Verviétois a été victime d'un vol avec violence. Deux personnes se sont rendues à son domicile et ont dérobé un GSM et une télévision. Ils ont ensuite pris la fuite. Choquée, la victime a disparu pendant plusieurs jours et a finalement été retrouvée dans le courant de la journée de vendredi. Pour tenter de la retrouver, la police a essayé de localiser son portable qui se trouvait dans un magasin Cash Converter.



C'est finalement grâce au GSM que les agents ont pu savoir qui était la personne qui l'avait vendu. Ils ont découvert qu'il s'agissait d'un voisin du disparu. Celui-ci a été interpellé avec son complice, également voisin de l'habitation de leur victime. Entendus, ils sont en aveux. Le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction. Le Verviétois a quant à lui été retrouvé vendredi à Charleroi.