Saint-Fontaine est une zone "blanche" sans aucune connexion internet possible: comment font ses habitants?

Si vous avez besoin d'évasion et de partir loin pour vous couper du monde, sachez que plusieurs villages en Belgique ne bénéficient pas d'une connexion internet, comme c'est le cas à Saint-Fontaine, dans la commune de Clavier en province de Liège. Les habitants de cette localité n'ont ni 4G, ni réseau internet, ni télévision.

Saint-Fontaine compte un château et une trentaine de maisons. Devant son manque de réseau aux nouvelles technologies, c'est la débrouille, comme nous décrit Liliane une habitante de la localité.

Dans son salon, Liliane est, en effet, coupée du monde. "Dans cette pièce-ci, on ne peut rien faire: ni téléphoner, ni recevoir des communications, ni travailler sur internet. Quand, je dois recevoir un appel sur mon GSM, je vais au-dessus du village pour recevoir la communication."

La dame a quand même un endroit en hauteur dans sa cuisine, où elle capte un tout petit peu de réseau. C'est d'ailleurs la place où elle range les téléphones.

Comme elle, 138.000 ménages sont en zone blanche en Belgique; des territoires où l' accès à l' Internet et au téléphone est difficile voire impossible.

Philippe Dubois (MR), bourgmestre de Clavier: "Ces zones ne sont pas forcément rentables pour les opérateurs puisque forcément il n'y a que très peu de raccordements. Nous sommes dans une zone peu densément peuplée et le problème de toutes ces zones blanches, c'est qu'elles sont tellement particulières qu'il faut techniquement aborder chaque zone de manière individuelle et ça me permet pas évidemment à la région wallonne et aux opérateurs d'avoir des situations qui sont facilement normalisables."

Le gouvernement souhaite réduire ces zones d'ici 2025. Saint-Fontaine devrait avoir la fibre optique d' ici la fin de l'année.