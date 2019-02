Un violent incendie ravage une classe d'une école à Saint-Georges-sur-Meuse: "Les dégâts sont colossaux"

Un incendie s’est déclaré dans l’école communale Don Bosco de Saint-Georges-Sur-Meuse dans la nuit de samedi à dimanche. Une classe a totalement été détruite. Les pompiers ont été appelés vers 2h du matin et ont pu éviter des dégâts encore plus importants.

Pour la directrice de l'établissement, Régine Dessart, c'est la désolation. "Les pompiers ont pu circonscrire le feu et réduire les dégâts qui sont quand même colossaux. C’est une classe réduite à néant, les sanitaires et la chaudière. Les autres classes sont inutilisables puisque pas de chauffage et pas d’eau", a-t-elle déclaré au micro de notre journaliste Mathieu Langer. "C’est le choc pour l’enseignante qui n’a plus rien. Ses documents et ceux de certains enfants sont perdus. C’est la désolation car on se demande pourquoi."

L'incendie serait d’origine criminelle selon les pompiers. L’enquête devra encore le confirmer.

"On va à présent essayer de faire au mieux pour les enfants et utiliser les locaux disponibles dans les autres bâtiments", explique Régine Dessart. "Il apparaît que le centre d’accueil extrascolaire va mettre un local à disposition. Ce sont six classes qu’il faut recaser car on n’a plus de chauffage, plus d’eau, plus d’électricité. On va prévenir les parents ce dimanche."