Un père est entré dans l'Athénée de Fragnée et a agressé un élève: "On était inquiets"

Une élève de l'Athénée de Fragnée dans la région de Liège nous a contactés ce mardi via le bouton orange Alertez-nous pour nous confier son sentiment d'insécurité grandissant après qu'une agression a eu lieu au sein même de son établissement.

"On revenait du théâtre. Il était un peu avant midi quand on a appris qu'une agression venait d'avoir lieu au sein même de l'établissement. Un père s'est introduit dans notre école et s'en est pris à un élève avec un stylo à bille. Au centre du conflit, une affaire de vol dont son fils aurait été victime. L'homme a réussi à fuir, mais on n'en sait pas beaucoup plus. On était inquiets de savoir que quelqu'un était entré si facilement dans l'école en pleine journée pour commettre une agression."

Selon nos confrères de la RTBF, "trois personnes se sont interposées pour séparer le père et l'élève. Le papa a pris la fuite. Le 101 a été appelé et le père violent identifié."

L'élève nous confirme qu'un mouvement de protestation des élèves est prévu vendredi pour dénoncer l'insécurité.