Une aide-soignante et son mari invalide vendaient du cannabis à Liège: le couple se payait restaurants et voyages

Le parquet général a requis mardi devant la cour d'appel de Liège des peines qui ne doivent pas être inférieures à 2 ans de prison contre une aide-soignante âgée de 50 ans et son époux invalide âgé de 63 ans. Ces deux personnes avaient développé un trafic de cannabis d'une certaine ampleur pour bénéficier de revenus plus importants.

L'affaire avait été révélée en 2017 et avait débouché sur l'incarcération durant trois mois du prévenu. L'enquête avait révélé que le couple, qui n'était pas consommateur de produits stupéfiants, avait développé un trafic de cannabis durant deux années afin de subvenir à ses besoins et améliorer son confort de vie. La prévenue, aide-soignante, touchait un salaire tandis que le prévenu, invalide, touchait une allocation. Avec un total de 4.200 euros par mois, le couple avait estimé ses revenus insuffisants.L'homme allait se fournir en cannabis auprès d'un neveu dans la région de Quiévrain. Son épouse confectionnait les pacsons de cannabis à vendre. Les stupéfiants étaient revendus à des proches et à des connaissances. Mais le trafic avait pris une certaine ampleur. De 100 gammes par mois, le trafic dépassait les 300 grammes par mois en fin d'activité. Le couple pouvait alors se payer des restaurants et des voyages avec les importants bénéfices générés. La dame avait été condamnée en première instance à une peine de travail tandis que son époux avait écopé de 12 mois de prison avec sursis. Mais le parquet a estimé les taux de peines inadéquat et a sollicité des peines qui ne soient pas inférieures à 2 ans de prison. La défense, Me Kauten, a sollicité la confirmation des sanctions préalablement prononcées. L'arrêt sera prononcé le 17 septembre.