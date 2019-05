Soumagne: une ambulance et un SMUR impliqués dans un accident

Une ambulance de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, a été impliquée, ce lundi soir, dans un accident de la route survenu à Soumage, a fait savoir la zone de secours.



Une voiture a percuté le flanc de l'ambulance alors que cette dernière circulait avenue de la Libération. Le véhicule est ensuite entré en collision frontale avec le véhicule SMUR qui suivait l'ambulance. Si les pompiers, l'équipe médicale en intervention et la victime qui se trouvait dans l'ambulance sont indemnes, le conducteur du véhicule civil est grièvement blessé, a indiqué la zone de secours. Le parquet a été avisé des faits et un expert automobile a été dépêché sur les lieux de l'accident.