Une association kurde vandalisée à Verviers: "Il y a des caméras des deux cotés de la rue"

La nuit de lundi à mardi, les locaux d'une association kurde ont été vandalisés à Verviers. Trois vitres ont été brisées à l'aide de pavés. C'est une première dans cette ville où les populations kurdes et trucs s'entendent généralement bien selon les autorités locales. Les autorités ont commencé leur enquête pour définir qui est à l'origine des dégradations. "Il y a des caméras des deux cotés de la rue", affirme Hasan Acar, le président de l'association des peuples du Kurdistan et d'ailleurs. "On assiste en direct à des vies qui se perdent au nord-est de la Syrie. C'est ça qu'il faut voir. Les trois vitres cassées, ce n'est pas grave", conclut Hasan.