Une boîte aux lettres pour GÉANTS à Wanze: "Elle est inaccessible pour la plupart des gens" dénonce le bourgmestre (vidéo)

Le remplacement d'une boîte aux lettres à Wanze, dans la province de Liège, interpelle les habitants de la commune depuis plusieurs jours.

Après qu'un camion ait percuté l'ancienne boîte aux lettres, Bpost est venu en placer une nouvelle, qui ne convient pas à tout le monde. Elle est en effet bien trop haute, dénonce le bourgmestre (qui mesure 1,83 mètres).





"Une boîte aux lettres inaccessible"

"Je ne sais pas quand elle a été placée", a expliqué le bourgmestre Christophe Lacroix à nos confrères de L'Avenir. "J’en ai été informé par quelqu’un qui m’a parlé de sa taille. (...) Elle a été installée sans concertation aucune et elle est inaccessible pour la plupart des gens: les personnes âgées, celles de petite taille ou les personnes en chaise roulante."

Christophe Lacroix ajoute: "Je ne comprends pas bpost qui supprime des boîtes aux lettres et là qui en installe une qui est inaccessible. Si on veut que plus aucun courrier ne transite par la poste, continuons."

Le maïeur wanzois a ainsi fait des démarches auprès de bpost pour demander de changer la boîte aux lettres pour géants. "On m’a assuré que le service technique allait venir installer une boîte aux lettres plus accessible."

Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, Christophe Lacroix revient sur l'histoire de cette boîte aux lettres pas comme les autres.